زيادة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بفضل زيادة الودائع بالعملات الأجنبية في المؤسسات المالية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي 422.02 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر، بزيادة مقدارها 5.73 مليار دور مقارنة بالشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن قيمة الأوراق المالية، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، شهدت ارتفاعا بمقدار 12.25 مليار دولار في شهريْ أغسطس وسبتمبر الماضيين.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس.وجاءت الصين في المرتبة الأولى بـ3 تريليونات و322.2 مليار دولار، وتلاها بالترتيب كل من اليابان وسويسرا والهند وروسيا وتايوان وألمانيا والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ.