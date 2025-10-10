20 % زيادة في مساحة الأراضي التي يمتلكها الأجانب في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

تبين أن الأراضي التي يمتلكها الأجانب في كوريا الجنوبية قد زادت بنسبة بلغت 20% تقريبا خلال السنوات الأربع الماضية.ووفقا لبيانات حصلت عليها النائبة البرلمانية "كيم هي جونغ" عن حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، أمس الخميس، بلغ عدد قطع الأراضي التي يمتلكها الأجانب في كوريا الجنوبية 188 ألفا و466 قطعة أرض في عام 2024، بعد أن كان 157 ألفا و489 قطعة أرض في عام 2020، بزيادة نسبتها 19.6%.ومن حيث المساحة، ارتفعت مساحة الأراضي الإجمالية التي يمتلكها الأجانب في كوريا من 253.34 مليون متر مربع في عام 2020 إلى 267.9 مليون متر مربع في عام 2024.ويحتل الأمريكيون المركز الأول بامتلاكهم 53.4% من المساحة المملوكة للأجانب، ويليهم الصينيون بـ7.9%.