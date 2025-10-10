مؤشر البورصة الكورية يتجاوز 3600 نقطة للمرة الأولى

Photo : YONHAP News

عادت سوق الأسهم الكورية إلى النشاط بقوة بعد عطلة تشوسوك الطويلة، حيث شهد مؤشرها الرئيسي، كوسبي، ارتفاعا ملحوظا في أول يوم تداول بعد العطلة التي استمرت أسبوعا.وافتتحت السوق اليوم الجمعة بـ3598.11 نقطة، بارتفاع نسبته 1.38% مقارنة بما كان عليه قبل عطلة تشوسوك، ثم تجاوز مؤشر كوسبي خلال التداول مستوى 3600 نقطة لأول مرة.ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى قيام المستثمرين الأجانب بشراء كمية كبيرة من الأسهم الكورية، فيما يقوم المستثمرون الكوريون والمؤسسات العامة ببيع أسهمهم.وكان مؤشر كوسبي قد بلغ 3549.21 نقطة يوم الثاني من أكتوبر، أي قبيل بدء عطلة تشوسوك، مسجلا بذلك رقما قياسيا.وجاء الارتفاع الحاد لمؤشر سوق الأسهم في كوريا بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم "سام سونغ" للإلكترونيات، و"إس كي هاينكس".وقد وصل مؤشر كوسبي إلى 3596.64 نقطة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.