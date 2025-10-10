كيم جونغ أون يتعهد ببناء جنة ثرية في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية إنه تم أمس الخميس إقامة فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وفي كلمة ألقاها في الاحتفال، تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ببناء "جنة ثرية"، واستعرض مسار حزب العمال منذ تأسيسه، مشيرا إلى أنه كان على البلاد تنفيذ سياسات تهدف إلى الإحياء الاقتصادي والتسلح النووي بشكل متزامن للاستجابة لتهديدات الحرب النووية المتزايدة من قبل الولايات المتحدة، وسط اضطرابات السياسية العالمية في أعوام التسعينيات من القرن الماضي.وأكد "كيم" أن كوريا الشمالية ستواصل مواجهة الضعوط السياسية والعسكرية الشرسة من قبل الدول المعادية بحزم شديد، مشددا على أن مكانة البلاد في المجتمع الدولي تتعزز يوما بعد يوم.وأضاف أنه إذا تمت مواصلة الكفاح بنفس العزيمة خلال السنوات القليلة القادمة، فسوف تتمكن كوريا الشمالية من إحداث تغيير ملحوط في حياة مواطنيها، مؤكدا على أهمية بناء "جنة اشتراكية".وشهد الاحتفال حضور عدد من كبار مسؤولي الدول المختلفة، بمن فيهم رئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ"، ونائب مجلس الأمن الروسي "ديميتري ميدفيديف"، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي "تو لام".