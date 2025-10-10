الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

سيول تبذل جهودا للاستجابة للقيود الصينية على صادرات المعادن النادرة

Write: 2025-10-10 12:54:17Update: 2025-10-10 13:49:04

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة بأنها تقوم بتحليل التفاصيل المتعلقة بإعلان الصين عن تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة التي تعد مواد استراتيجية للصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا ذات الصلة.
وقالت الوزارة إن إعلان بكين الأخير عن تصعيد حملتها على المعادن الأرضية النادرة تضمّن الكثير من المعلومات، وأن الحكومة ستحللها تفصيليا.
وأضاف مسؤول في الوزارة أنه بمجرد اكتمال التحليل المفصل، ستقيّم الحكومة الكورية ما إذا كانت الشركات المحلية تواجه صعوبات، وسوف تتشاور مع الصين لتقليل أي تأثيرسلبي محتمل.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أمس الخميس عن لوائح تشدد ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، وتوسع القيود على تكنولوجيا المعالجة والتعاون الخارجي غير المصرح به.
وبموجب الإجراءات الجديدة، تم إدراج كل من: السماريوم، والديسبروسيوم، وبعض المعادن الأرضية النادرة الأخرى والمواد ذات الصلة، ضمن قائمة الرقابة على الصادرات الوطنية.
وستشترط الصين على الشركات الأجنبية الحصول على موافقة خاصة لتصدير المواد التي تحتوى على معادن أرضية نادرة مصدرها الصين، حتى لو كانت المنتجات مصنعة في الخارج.
