سيول تستجيب للرسوم الجمركية الأوربية على الصلب لتقليل الآثار السلبية

Photo : YONHAP News

عقدت الحكومة الكورية اجتماعا طارئا مع ممثلي صناعة الصلب، بعد إعلان الاتحاد الأوربي عن خطة لتعزيز القيود على واردات منتجات الصلب.وتم في الاجتماع مناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بتعريفات الاتحاد الأوربي على منتجات الصلب، والإجراءات التي ستتخذ الحكومة للتعامل معها.وكان الاتحاد الأوربي قد أعلن عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50% لحماية المنتجين الأوربيين من المنافسة منخفضة التكلفة من دول مثل الصين.كما أعلن عن تخفيض حجم الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى النصف تقريبا.وخلال الاجتماع الطارئ، طالبت شركات صناعة الصلب باتخاذ إجراءات حكومية سريعة وحازمة للتعامل مع الوضع الراهن.كما طالبت الشركات بتوسيع الدعم الحكومي من أجل تحسين هيكل صناعة الصلب وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التحول إلى إنتاج منخفض الكربون وعالي القيمة المضافة.