كوريا الشمالية تكشف عن الصاروخ هوا صونغ 20 الباليستي الجديد العابر للقارات

Photo : YONHAP News

كشفت كوريا الشمالية عن صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات "هوا صونغ 20"، خلال عرض عسكري أقامته يوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم.وفي تقرير نشرته يوم السبت، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الصاروخ الباليستي الجديد، الذي عُرض في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، بأنه "أقوى نظام أسلحة نووية استراتيجي لدى كوريا الشمالية".ويُعتبر عرض الصاروخ "هوا صونغ 20"، القادر على ضرب البر الرئيسي الأمريكي، استعراضا لوضع كوريا الشمالية كدولة نووية بحكم الأمر الواقع أمام قادة أجانب وكبار الشخصيات من الصين وروسيا وجنوب شرق آسيا.وفي الشهر الماضي، كشفت بيونغ يانغ عن اختبار محرك صاروخي جديد عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، وأعلنت أنه سيُستخدم في تطوير الجيل القادم من الصاروخ "هوا صونغ 20" الباليستي العابر للقارات، والذي يُتوقع أن يكون قادرا على حمل رؤوس حربية متعددة.وعرضت كوريا الشمالية صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، قادرة على تحييد أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية، في نفس العرض العسكري.