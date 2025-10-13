كوريا الشمالية تُطلق مياها من سد حدودي دون إشعار مسبق

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الشمالية مياها من سد بالقرب من الحدود بين الكوريتين دون إشعار مسبق لكوريا الجنوبية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر "إيم جين" الذي يتدفق عبر الحدود بين الكوريتين.وصرحت وزارة المناخ والطاقة والبيئة في سيول أمس الأحد بأن تحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في حوالي الساعة 11 من مساء يوم السبت، يشير إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مياها من سد "هوانغ كانغ"، الواقع على نهر "إيم جين"، في مقاطعة شمال كيونغ كي.وحتى الساعة 10:20 من صباح أمس الأحد، بلغ منسوب المياه تحت جسر "بيل سونغ"، أسفل السد على الجانب الكوري الجنوبي، 1.84 متر.وقد وصل منسوب المياه إلى حوالي متر واحد صباح أمس الأحد، لكنه ارتفع بسرعة ثم استمر في الارتفاع ببطء.وأوضحت الوزارة أن الأمطار استمرت على طول الجزء الكوري الشمالي من نهر "إيم جين" منذ يوم الجمعة، ومع توقعات بهطول المزيد من الأمطار ابتداء من اليوم الاثنين، يبدو أن كوريا الشمالية قد بدأت في تصريف المياه.