عدد الكوريين في السبعينيات يفوق عدد الشباب في العشرينيات لأول مرة

Photo : YONHAP News

مع انخفاض معدلات المواليد المزمن وتسارع شيخوخة السكان في كوريا الجنوبية، أصبح عدد من هم في العشرينيات من العمر أقل من عدد من هم في السبعين من العمر أو أكبر.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات، تضمن نتائج تعداد السكان والمساكن، حيث اتضح أن إجمالي عدد المواطنين الكوريين في العشرينيات من العمر بلغ 6 ملايين و302 ألف شخص في العام الماضي، أي أقل بمقدار 193 ألفا مقارنة بالعام الأسبق.وكان هذا الانخفاض هو الأكبر الذي شهدته أي فئة عمرية، بما في ذلك الأطفال دون سن العاشرة والأشخاص في الأربعينيات من العمر.وكان عدد من هم في العشرينيات من العمر قد بلغ ذروته عند 7.03 مليون شخص في عام 2020، واستمر في الانخفاض لأربع سنوات متتالية.وفي العام الماضي، بلغ عدد الأشخاص في السبعينيات من العمر أو أكبر 6 ملايين و540 ألفا، متجاوزا بذلك عدد الأشخاص في العشرينيات من العمر لأول مرة منذ أن بدأت الدولة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1925.وللمرة الأولى أيضا، صار الأشخاص في العشرينيات من العمر أصغر فئة سكانية بين البالغين في كوريا الجنوبية.