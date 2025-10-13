موديز تُبقي على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند ايه ايه 2

Photo : YONHAP News

أبقت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لكوريا الجنوبية عند ايه ايه 2.وقد زار فريق من وكالة موديز كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي، حيث التقى بالوزارات الحكومية والشركات الكبرى، وأصدر تقرير المراجعة السنوية للبلاد في الأسبوع الماضي.ويُعدّ تصنيف ايه ايه 2 ثالث أعلى تصنيف على قائمة الوكالة، بعد التصنيفين "ايه ايه ايه" و"ايه ايه1".وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية على المدى القصير، أشارت موديز في التقرير إلى أنه على الرغم من ضعف تعافي الطلب المحلي، فمن المتوقع أن يدفع الدعم الحكومي لزيادة الاستهلاك، وتحسن قطاع أشباه الموصلات، والتيسير النقدي، النموَ بنسبة 1% هذا العام، و1.6% العام القادم.كما أشارت موديز إلى أن الاعتماد الكبير على التجارة العالمية يعتبر عاملا رئيسيا في التغييرات المحتملة في التصنيف، موضحة أن المسألة الحاسمة تكمن في قدرة كوريا على التغلب على تأثير شيخوخة السكان من خلال الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على إمكانات النمو والاستدامة المالية.