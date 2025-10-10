إسرائيل تطلق سراح ناشطة كورية بعد يومين من احتجازها

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم إطلاق سراح مواطنة كورية بعد يومين من احتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية بعد مشاركتها في سفينة مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة.وأضافت أن الناشطة الكورية "كيم آه هيون" التي كانت محتجزة في إسرائيل، قد تم ترحيلها طوعا يوم الجمعة الماضي على متن طائرة متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية، ومن المتوقع أن تعود إلى كوريا قريبا.وطبقا لما ذكرته منظمة "التحرك الطاريء للمجتمع الكوري المتضامن مع فلسطين"، والسلطات الدبلوماسية الكورية، وصلت الناشطة "كيم" إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة وفرتها الحكومة التركية، وذلك ضمن مجموعة من الأشخاص الذين تم ترحيلهم من إسرائيل بعد احتجازهم في أثناء مشاركتهم في سفينة مساعدات كانت متجهة إلى غزة.