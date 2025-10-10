رئيس الوزراء الكوري يشدد على دقة التحضيرات من أجل نجاح قمة آبيك

Photo : YONHAP News

قام رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" بجولة تفقدية يوم الجمعة الماضي في مواقع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر انعقادها يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية.وشملت الجولة أماكن إقامة القادة المشاركين وقاعة القمة الرئيسية، حيث تأكد من الجاهزية اللوجستية والأمنية.كما التقى بالعاملين في الموقع، وشجعهم وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلونها لإنجاح هذا الحدث الدولي.وأكد رئيس الوزراء "كيم" أن نجاح قمة آبيك المرتقبة يعتمد اعتمادا كبيرا على التحضيرات الدقيقة، مشددا على أهمية التحضيرات الاستباقية والفعالة والطوعية في جميع الجوانب، بما في ذلك البنية التحتية، ومواقع الفعاليات، وأماكن الإقامة، والخدمات، والأمن، والسلامة، إلى جانب الأطعمة.