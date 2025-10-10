استعادة 36.7% من أنظمة الحكومة الإلكترونية بعد حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية أنها استعادت 36.7% من 709 من أنظمة المعلومات الإدارية التي تأثرت بالحريق الذي اندلع في مركز البيانات الوطني قبل 17 يوما.ووفقا للقيادة المركزية لإجراءات السلامة ومكافحة الكوارث، تمت استعادة 260 نظاما، أي 36.7% من إجمالي الأنظمة المتضررة، حتى الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد.ومن بين الأنظمة التي تمت استعادتها، نظام دعم الإدارة للمراكز الثقافية الكورية في الخارج التابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، والموقع الرسمي لهيئة المشتريات العامة.وتمت استعادة 30 نظاما من أصل 40 نظاما من الدرجة الأولى المستخدمة بكثافة، كما تمت استعادة 35 نظاما من أصل 68 نظاما من الدرجة الثانية، و112 نظاما من أصل 261 نظاما من الدرجة الثالثة، و83 نظاما من أصل 340 نظاما من الدرجة الرابعة.