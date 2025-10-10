وزير الصناعة الكوري يؤكد أن القطاع الصناعي المحلي يواجه أزمة معقدة

Photo : YONHAP News

حذر وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" من أن صادرات كوريا الجنوبية تعتمد بشكل مفرط على عدد محدود من الدول، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.وقال إن الضبابية في البيئة التجارية الخارجية تتزايد بوتيرة مقلقة، في ظل سياسة "أمريكا أولا" التي تنفذها إدارة "دونالد ترامب"، وانتشار الحمائية التجارية، إلى جانب احتكار الصين للمعادن الحيوية.وجاءت تصريحات الوزير "كيم" هذه في جلسة تفتيش برلماني على وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، حيث أكد أن الصناعة والشركات الكورية تواجه حاليا أزمة معقدة من الداخل والخارج.وأشار إلى أن المخاوف تتزايد بشأن استدامة النمو الاقتصادي الكوري بسبب تفاقم الفجوة بين المناطق والشركات، مع تراجع القوة التنافسية العالمية للصناعة الكورية الناجم عن انخفاض الإنتاجية الإجمالية وتصاعد المنافسة الصينية.وأكد "كيم" أن الحكومة ستعمل على تنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتوسيع البنية التحتية لدعم الصادرات من خلال التمويل التجاري والبرامج التسويقية.