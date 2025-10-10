السلطات المالية الكورية تُصدر تحذيرا من تجاوز سعر الدولار 1430 وون

Photo : YONHAP News

أصدرت السلطات المالية في كوريا الجنوبية تحذيرا شفهيا نادرا أمس الاثنين بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية، لفترة وجيزة، مستوى 1430 وون، وذلك لأول مرة منذ 18 شهرا.وفي بيان للصحفيين، قالت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي الكوري إنهما يراقبان الأسواق عن كثب في ظل التقلبات المتزايدة المدفوعة بعوامل محلية وخارجية.ويمثل هذا أول تعليق شفهي من نوعه منذ أبريل 2024، وجاء مع افتتاح السوق على 1430 وون للدولار الواحد، قبل أن يرتفع إلى 1434 وون.وعقب هذه التصريحات، استقر سعر صرف الدولار عند النطاق الأعلى 1420 وون.وعزا المحللون هذا الضعف الذي أصاب العملة الكورية مقابل الدولار إلى تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والإغلاق الحكومي الأمريكي المطول، وتعثر مفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا والولايات المتحدة.