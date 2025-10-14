تراجع مؤشر سوق الأسهم الكورية بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام

Photo : YONHAP News

انهت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أمس الاثنين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، بمقدار 26.05 نقطة، أي ما يعادل 0.72%، ليغلق على 3584.55 نقطة.وتصدرت أسهم أشباه الموصلات الخسائر أمس الاثنين، حيث انخفضت أسهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 1.17%، وإس كيه هاينكس بنسبة 3.04%.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم المعادن على خلفية توقعات بأن تؤدي قيود التصدير الصينية إلى ارتفاع أسعار المعادن النادرة، حيث ارتفع سهم شركة كوريا للزنك بنسبة 19.48%، وارتفع سهم شركة بوسكو القابضة بنسبة 3.61%.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار نقطة واحدة، أي ما يعادل 0.12%، ليغلق على 860.49 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري بمقدار 4.8 وون، ليصل إلى ألف و425.8 وون، حتى الساعة 3:30 من بعد ظهر أمس الاثنين.