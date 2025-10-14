وزير النقل يتعهد بتسريع إصدار التقرير المؤقت بشأن حادث تحطم طائرة جيجو إير

Photo : YONHAP News

ستُعجّل الحكومة الكورية عملية إصدار تقريرها المؤقت بشأن حادث تحطم طائرة شركة "جيجو إير" المميت الذي وقع في شهر ديسمبر الماضي.وصرح وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم يون دوك" خلال جلسة تفتيش برلماني أمس الاثنين، بأن التقرير المؤقت الصادر عن لجنة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية بشأن الكارثة سوف يُنشر قبل موعد إصداره الأصلي في ديسمبر.وفي حديثه أمام اللجنة البرلمانية للأراضي والبنية التحتية والنقل، قال كيم إن عائلات الضحايا طلبت مراجعة نتائج التحقيق الجاري الذي تجريه اللجنة قبل اكتماله، وأن وزارة النقل تبحث سبل تلبية هذا الطلب. وأضاف أن السلطات تُجري مراجعة قانونية لمطالبات العائلات بتعليق التحقيقات الجارية حاليا.وقال كيم أيضا إنه لا يحق لوزير النقل التدخل في عمل اللجنة، ولكن تُجرى مناقشات من خلال أمانتها لمعالجة مخاوف العائلات.وسوف يتضمن التقرير المؤقت تحليل الحكومة لتأثير اصطدام الطيور المحتمل والعوائق بالقرب من مرافق الملاحة في مطار "مو آن".ومن المقرر إصدار التقرير النهائي في شهر يونيو من العام القادم.