إطلاق سراح الرهائن والسجناء مع توقيع إعلان وقف إطلاق النار في غزة

Photo : YONHAP News

تمت إعادة آخر عشرين رهينة على قيد الحياة، ممن احتجزتهم حركة حماس الفلسطينية المسلحة في أكتوبر 2023، إلى إسرائيل أمس الاثنين، في إطار صفقة تبادل أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل بعد دقائق من لمّ شمل الرهائن مع عائلاتهم، وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي، أعلن ترامب عن "فجر يوم تاريخي في شرق أوسط جديد". وأضاف ترامب أن هذا سيُذكر كنهاية للحرب ولحظة بداية تغيير كل شيء، مؤكدا أن الوقت قد حان لترجمة هذه الانتصارات على الإرهابيين إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للشرق الأوسط بأكمله.وبعد ذلك توجه ترامب إلى منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر لحضور قمة مع قادة من أكثر من 20 دولة، حيث وقّع وسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة رسميا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة.وقد أطلقت إسرائيل سراح حوالي ألفي أسير ومعتقل فلسطيني، أمس الاثنين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إعادة الرهائن الإسرائيليين.