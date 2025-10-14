وزير أمريكي يؤكد لقاء ترامب مع شي في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال على الطريق الصحيح للالتقاء بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر الجاري، في ظل استمرار جهود الجانبين لتخفيف التوتر التجاري.جاء ذلك في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس اليوم الثلاثاء، حيث قال بيسنت إن حدة التوتر قد خفت بشكل كبير، وأن الاجتماع المقرر بين ترامب وشي، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو الكورية، لا يزال من المتوقع عقده. وأضاف أن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 100% على الصين لن تدخل حيز التنفيذ قبل الأول من نوفمبر.كما أشار بيسنت إلى وجود اتصالات مهمة بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من الجانبين على مستوى العمل خلال هذا الأسبوع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.وأكد الوزير الأمريكي تفاؤله بإمكانية حل التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، لكنه شدد في الوقت نفسه على استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ جميع "الإجراءات اللازمة"، إذا لزم الأمر.