الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس لي يؤكد على ضرورة حل قضية الكوريين المختطفين في كمبوديا بسرعة

Write: 2025-10-14 13:39:14Update: 2025-10-14 13:44:18

الرئيس لي يؤكد على ضرورة حل قضية الكوريين المختطفين في كمبوديا بسرعة

Photo : YONHAP News

أصدر  الرئيس الكوري  "لي  جيه  ميونغ"  أمرا  للحكومة  اليوم  بالتعامل  السريع والدقيق  مع  مشكلة  اختطاف  واحتجاز مواطنين  كوريين  في  كمبوديا،  وذلك  باستخدام  كل  الموارد  المتاحة. 
وقال  الرئيس لي  في  اجتماع مجلس  الوزراء  اليوم  إنه  ينبغي  قبل  كل  شيء  حماية  الضحايا  وإعادة الكوريين  المتورطين  هناك  إلى  كوريا  بسرعة. 
جاء  ذلك  بعد  أن  تم  الكشف  مؤخرا  عن  عدد  من  حالات  احتجاز الكوريين  من  قبل  عصابات  إجرامية في  كمبوديا. 
وطلب  الرئيس لي  خلال  الاجتماع من  الوزارات  ذات  الصلة  الإسراع في  بناء  نظام  تعاوني  دائم  مع  السلطات الأمنية  من  خلال  التشاور  مع  الحكومة  الكمبودية، كما  شدد  على  أهمية  إجراء  تحقيقات  في  البلاغات  عن  فقدان  الكوريين بشكل  سريع،  مع  ضرورة  استغلال كل  السبل  المتاحة لتأمين  سلامتهم. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  أكد  الرئيس  على  ضرورة  الإسراع إلى  فرض  قيود  على  السفر  إلى  المناطق التي  يحتمل  أن  تشهد  مثل  تلك  الجرائم، لمنع  وقوع  حوادث  مماثلة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;