إقامة معرض اقتصادي في كيونغ جو بالتزامن مع قمة آبيك

Photo : YONHAP News

مع اقتراب انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، في مدينة كيونغ جو الكورية أواخر هذا الشهر، دخلت التحضيرات للمحتوى الاقتصادي مراحلها النهائية، بما في ذلك "معرض التكنولوجيا الكورية" بهدف الترويج لكوريا الجنوبية. وأوضحت إدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ وغرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم أنه تم تجهيز قبة جناح بمساحة حوالي ألف و650 مترا مربعا في الساحة الخارجية أمام قاعة المعرض الاقتصادي في حديقة كيونغ جو إكسبو الكبرى، حيث تقام فعاليات عروض تكنولوجية بواسطة الشركات الكبرى الكورية، في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري.ومن المتوقع أن تستعرض تلك الشركات منتجاتها في مجالات تشمل التنقل والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمنازل الذكية والميتافيرس والواقع الممتد والتكنولوجيا الحيوية والصحية. وسوف تشارك شركات كبرى مثل سام سونغ، وإل جي، وإس كيه، وهيون ديه موتور، وحوالي 10 شركات ناشئة متوسطة وصغيرة لعرض تقنياتها ومنتجاتها الجديدة والمبتكرة، من أجل تعريف العالم بالاقتصاد والتكنولوجيا الكورية. وسوف يتضمن المعرض الاقتصادي محتويات حول التطور الاقتصادي والصناعات المستقبلية المتقدمة في كوريا، كما سيركز على المحتوى الأساسي الذي يشمل الصناعات المتقدمة المميزة لمقاطعة شمال كيونغ سانغ، مثل البطاريات الثانوية، والصلب، والطاقة، وأشباه الموصلات، والصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى المعادن، والسيارات، وبناء السفن.