كوريا الشمالية تشارك في منتدى روسي دولي للطاقة

Photo : YONHAP News

ستشارك كوريا الشمالية في اجتماعات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للطاقة الذي تعقده الحكومة الروسية، وهو ما يثير الاهتمام حول ما إذا كانت كوريا الشمالية التي تعاني من نقص مزمن في الكهرباء سوف تناقش مسألة استيراد الطاقة من روسيا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن وفدا برئاسة وزير الصناعات الكهربائية "كيم يو إيل" قد غادر البلاد أمس متوجها إلى روسيا لحضور المنتدى، الذي يتناول مجالات تشمل الطاقة النووية والبترول والغاز والفحم وصناعة الكهرباء والمناخ وأمن الطاقة، وسوف يقام في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري تحت عنوان "خلق مستقبل الطاقة معا".وقد ظل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يعقد هذا المنتدى سنويا منذ عام 2017، ويلقى كلمة في جلساته العامة.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحضر فيها كوريا الشمالية ذلك المنتدى، بعد مشاركتها في عام 2018.ويعرّف المنتدى عن نفسه على موقعه الرسمي على الإنترنت بأنه "منتدى لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير قطاع الوقود والطاقة وإقامة العلاقات الدولية في مجال الطاقة".وقد ظلت روسيا، الغنية بالطاقة الكهربائية، تبدي اهتماما بمشروع توريد الكهرباء الفائضة المولدة من محطاتها إلى شبه الجزيرة الكورية.