سيول وواشنطن تجريان 5 تدريبات ميدانية فقط من أصل 20 تدريبا ميدانيا مؤجلا

Photo : YONHAP News

أجّل الجيش الكوري الجنوبي حوالي 20 تدريبا ميدانيا خارجيا ضمن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" التي أُجريت في شهر أغسطس الماضي مع الولايات المتحدة، حتى شهر سبتمبر، ولكن لم يقم الجانبان بإجراء سوى 5 منها فعليا.وكشفت بيانات حصل عليها مكتب النائب البرلماني "كانغ ديه شيك" التابع لحزب قوة الشعب المعارض، من هيئة الأركان المشتركة، عن هذه المعلومات، أمس الثلاثاء، حيث قالت هيئة الأركان المشتركة إن التدريبات المتبقية سوف تُستكمل حتى نهاية هذا العام.وأوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة أن التدريبات الخارجية المشتركة المُعاد جدولتها تسير كالمعتاد، وسوف تُجرى في وقت لاحق من هذا العام.وتتكون مناورات "أولتشي"، وهي تدريبات محاكاة مشتركة دورية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من تدريبات على مراكز القيادة، وتمارين تدريبية ميدانية، استعدادا للدفاع ضد التهديدات الكورية الشمالية المحتملة.وخلال مناورات أغسطس، أجّل الجيش حوالي 20 من أصل 40 مناورة ميدانية خارجية مقررة إلى سبتمبر، مُشيرا إلى ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن بعض المحللين يرون أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تجنب استفزاز كوريا الشمالية.