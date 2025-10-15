الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

صادرات كوريا في قطاع تكنولوجيا المعلومات تُسجّل رقما قياسيا في سبتمبر

Write: 2025-10-15 09:14:12

Photo : YONHAP News

سجّلت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقما قياسيا في شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي ظلت تسود التجارة العالمية.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس الثلاثاء، أن قيمة شحنات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد بلغت 25.43 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، مُسجّلة أعلى رقم على الإطلاق، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت صادرات أشباه الموصلات رقما قياسيا للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 21.9% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 16.62 مليار دولار.

ونمت صادرات شاشات العرض بنسبة 1.3% لتصل إلى 1.92 مليار دولار، بينما ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 55.8% لتصل إلى 420 مليون دولار.

وارتفعت قيمة واردات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 11.65 مليار دولار أمريكي.
