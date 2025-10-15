الصين تفرض عقوبات على الشركات التابعة لشركة هان هوا أوشن في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

ستفرض الصين عقوبات على الشركات الخمس التابعة لشركة "هان هوا أوشن" الكورية في الولايات المتحدة.وصرحت وزارة التجارة الصينية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء بأنه سيُحظر على المنظمات والأفراد في الصين التعاون أو التعامل تجاريا مع الشركات الخمس التابعة لشركة بناء السفن الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة.وزعمت الوزارة أن تورط هذه الشركات في تحقيقات واشنطن في قطاعيْ الشحن وبناء السفن في الصين يهدد سيادتها وأمنها ونموها.وتأتي هذه الخطوة الصينية الأخيرة في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين في قطاعي الشحن وبناء السفن، حيث يفرض كل جانب سلسلة من رسوم الموانئ على سفن الجانب الآخر.وتشمل الشركات التابعة الخاضعة للعقوبات كلا من: شركة هان هوا للشحن، وحوض هان هوا فيلي لبناء السفن، وهو حوض بناء السفن التابع للشركة والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، والذي زاره الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" في شهر أغسطس الماضي.