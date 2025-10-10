الحكومة الكورية تبدأ قبول طلبات تعويضات لقاح فيروس كورونا يوم 23 أكتوبر

Photo : YONHAP News

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء أن مرسوم إنفاذ القانون الخاص بتعويض أضرار لقاح فيروس كورونا سوف يدخل حيز التنفيذ يوم 23 أكتوبر الجاري.وينص القانون على حصول المتضررين من الآثار الصحية السلبية الناجمة عن التطعيم خلال حملة التطعيم الوطنية بين 26 فبراير 2021 و30 يونيو 2024، على تعويضات.وبموجب هذا التشريع، ستستحق عائلات المتوفين الذين كانت وفاتهم مرتبطة بتطعيم فيروس كورونا الحصول على تعويضات لمدة 24 شهرا، أي ما يعادل عامين، من الحد الأقل للأجور، بالإضافة إلى 300 ألف وون، أي ما يعادل 200 دولار أمريكي تقريبا، لتغطية نفقات الجنازة.وسوف يحصل الأفراد الذين عانوا من آثار جانبية مُنهكة طويلة الأمد على تعويض يتناسب مع الآثار السلبية، كما سيُعوّض من نُقلوا إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالتطعيم عن نفقاتهم الطبية الخاصة و50 ألف وون يوميا من تكاليف الرعاية في المستشفى.وقد أصبح بإمكان المتقدمين الذين رُفضت طلباتهم الأولية للتعويضات الحصول على هذه التعويضات، بما في ذلك أقارب من توفوا بعد فترة وجيزة من التطعيم ولكن لم يتم ربط وفاتهم بشكل قاطع بالتطعيم.وصرح "إيم سونغ كوان" مفوض الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن الوكالة "ستضمن دعما واسعا وعادلا للمواطنين الذين تعاونوا مع الحملة الوطنية للتطعيم".