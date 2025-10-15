سام سونغ تُطلق برنامجا لتوزيع أسهم الأداء لموظفيها

Photo : YONHAP News

ستُطلق شركة سام سونغ للإلكترونيات برنامجا لتوزيع الأسهم قائم على الأداء، بهدف تحفيز الموظفين على تقدير أدائهم على المدى الطويل.ووفقا لمصادر مطلعة أمس الثلاثاء، أبلغت سام سونغ موظفيها في إشعار داخلي بأنهم سيحصلون على أسهم سام سونغ للإلكترونيات، بناء على أداء السهم خلال السنوات الثلاث القادمة.وسوف تُخصص سام سونغ ما بين 200 و300 سهم لكل موظف، حسب مستواه المهني، على مدى ثلاثة أعوام بدءا من عام 2028.ويُمثل هذا النظام تحولا عن هيكل المكافآت الحالي للشركة، والذي تُحسب بموجبه المكافآت بخصم الضرائب ونفقات الاستثمار من الأرباح التشغيلية.وأعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات في وقت سابق من يوم أمس أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية قدرها 12.1 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي، للربع الثالث، بزيادة نسبتها 31.8% مقارنة بالعام السابق.كما ستتيح سام سونغ لموظفيها الحصول على جزء من مكافآتهم كحصص أسهم ابتداء من عام 2026.