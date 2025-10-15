الرئيس السابق يون يمثُل للتحقيقات بشأن مزاعم الطائرات المسيرة

Photo : YONHAP News

مثُل الرئيس السابق "يون صوك يول" أمام فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية.وصرح فريق التحقيقات الخاص في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء بأن يون وصل إلى مكتب الفريق وينتظر حاليا في غرفة الاستجواب.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها يون للاستجواب بشأن مزاعم إرسال إدارته طائرات مسيّرة إلى بيونغ يانغ في محاولة لإثارة صراع عسكري لتبرير إعلان الأحكام العرفية.وقال الفريق إنه طلب يوم 30 سبتمبر إصدار مذكرة توقيف بحق يون، وحصل عليها في 1 أكتوبر، لاستجوابه بشأن هذه المزاعم. وأضاف الفريق أن مركز احتجاز سيول كان يعتزم تنفيذ مذكرة التوقيف في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم، مع مراعاة جدول جلسات محاكمة يون. ومع ذلك، بعد أن أبلغه أحد ضباط السجن بأمر التوقيف وخطة التنفيذ، وافق يون طواعية على المثول أمامه، وبالتالي لم يتم تنفيذ أمر التوقيف.وكان فريق التحقيقات الخاص قد استدعى يون مرتين في السابق، يوميْ 24 و30 سبتمبر، لكن الاستدعاءين فشلا بسبب عدم حضور يون.