وفد كوري يزور واشنطن لتنشيط المفاوضات الجمركية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتوجه وفد يتكون من مدير إدارة السياسات في المكتب الرئاسي الكوري "كيم يونغ بوم" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "كيم جونغ كوان"، إلى الولايات المتحدة غدا الخميس من أجل عقد اجتماع مع وزير التجارة الأمريكي "هاوارد لوتنيك"، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن الحزمة الاستثمارية الكورية بقيمة 350 مليار دولار.ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر الجاري لعقد قمة مع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وفي هذا السياق، يُنظر إلى الاجتماع الوزاري المرتقب على أنه قد يكون آخر جولة من المفاوضات المباشرة على مستوى الوزراء، وهو ما يزيد من الاهتمام حول ما إذا كان الجانبان سيتمكنان من تحقيق اختراق في القضايا العالقة.وكان وزير الصناعة الكوري "كيم " قد زار نيويورك مرتين في شهري سبتمبر وأكتوبر لإجراء مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي "لوتنيك"، وعرض عليه مقترحا منقحا جديدا.ومن جانبه، أعرب "لوتنيك" عن تعاطفه مع مخاوف كوريا الجنوبية بشأن عدم استقرار سوق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية، مما يشير إلى حدوث تغير في الموقف الأمريكي.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد توصلتا يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي إلى اتفاق بشأن المفاوضات الجمركية، يتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنت عنها واشنطن على الواردات من كوريا من 25% إلى 15%، مقابل قيام سيول بضخ حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلا أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين بشأن طريقة تنفيذ هذا الاتفاق.