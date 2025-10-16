العثور على جثة مواطنة كورية جنوبية بالقرب من الحدود بين كمبوديا وفيتنام

Photo : YONHAP News

عُثر على جثة مواطنة كورية جنوبية بالقرب من الحدود بين فيتنام وكمبوديا، مما دفع السلطات الكورية والفيتنامية إلى فتح تحقيقات.وأعلن مركز شرطة "هيه هوا" في سيول أمس الأربعاء أن السيدة في الثلاثينيات من العمر، وقد عُثر عليها ميتة في 7 أكتوبر في منطقة حدودية.وتحقق الشرطة الفيتنامية في سبب الوفاة، وقد تمت إعادة الجثة إلى عائلة الضحية بعد إجراء عملية تشريح.وقد فتحت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقا أوليا في القضية بعد تلقيها بلاغا من العائلة.كما يبحث المحققون في الصلات المحتملة بين الضحية وشبكة احتيال صوتي نشطة في تلك المنطقة.وقالت الشرطة إنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل مع تقدم التحقيق المشترك.