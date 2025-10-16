عائلات ضحايا حادث طائرة جيجو إير تقاضي شركة بوينغ

Photo : YONHAP News

رفعت عائلات بعض ضحايا حادث تحطم طائرة "جيجو إير" في مطار "مو آن" الدولي الكوري في شهر ديسمبر الماضي، دعوى قضائية دولية ضد شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات.وأعلن المدعون أمس الأربعاء أن اثنين من مكاتب المحاماة الثلاثة التي تلقت طلباتهم قد قدمت شكوى ضد "بوينغ" إلى محكمة منطقة "كينغ" في مدينة "سياتل" الأمريكية، وما زال المكتب الثالث في طور تقديم الشكوى.وقد تحطمت طائرة "جيجو إير" المنكوبة، بعدما أقلعت من "بانغكوك" وعلى متنها 181 شخصا في 29 ديسمبر 2024، حيث اصطدمت بجهاز تحديد المواقع المنصوب فوق جدار خرساني في نهاية مدرج مطار "مو آن" في وقت لاحق من نفس اليوم، وأسفرت تلك الكارثة عن مقتل 179 شخصا وإصابة اثنين.وتأمل عائلات الضحايا في تحميل شركة بوينغ المسؤولية عن عيوب التصنيع، مدعية أن عجلات الهبوط للطائرة كانت بها عيوب معقدة.