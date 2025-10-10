ترامب يكرر زعمه بأن كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقدما

Photo : YONHAP News

ادعى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مرة أخرى أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليار دولار مقدما ضمن اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة.وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض أمس الأربعاء، سلط "ترامب" الضوء على ما أسماه "نجاحات سياساته الجمركية"، حيث قال إن كوريا الجنوبية واليابان "وقعتا" اتفاقيات، مدعيا أن سيول ستدفع 350 مليار دولار مقدما، في حين ستدفع طوكيو 650 مليار دولار.ومع ذلك، يبدو أن "ترامب" أخطأ بالفعل في ذكر الرقم الخاص باليابان، حيث التزمت طوكيو باستثمار 550 مليار دولار.وفي حين توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري واسع النطاق في أواخر يوليو، فلا تزال تفاصيل حزمة الاستثمار البالغة 350 مليار دولار قيد التفاوض، ولم يتم التوقيع النهائي عليها بعد.