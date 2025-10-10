الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

المحكمة العليا ترفض حكم الاستئناف في قضية طلاق رئيس مجموعة إس كي

Write: 2025-10-16 13:47:00Update: 2025-10-16 13:47:49

Photo : YONHAP News

رفضت  المحكمة العليا  الحكم  الصادر من  محكمة  الاستئناف بشأن  دعوى  طلاق  رئيس  مجموعة إس  كي  "تشيه تيه  وون"،  ومديرة مركز  الفنون  "روه سو  يونغ". 
وألغت  المحكمة العليا  صباح  اليوم  حكم  الاستئناف الأصلي  الذي  قضى  بدفع  تريليون و380  مليارا  و800  مليون  وون  إلى  "روه"  بشأن  دعوى  طلاقها من  "تشيه"،  وأعادت القضية  إلى  محكمة  سيول  العليا. 
الجدير  بالذكر أن  "تشيه"  كان  قد  أعلن  في  عام  2015  أن  لديه  طفلا  من  علاقة  غير  شرعية، وأنه  يرغب  في  الطلاق  من  "روه"،  التي  رفضت  الطلاق، وبالتالي  بدأت  دعوى  قضائية  في  شهر  يوليو  من  عام  2017. 
وقضت  المحكمة الابتدائية  في  ديسمبر 2022  بأن  يدفع  "تشيه"  تعويضا قدره  100  مليون  وون  للمديرة روه،  وتقسيم  الممتلكات بدفع  66  مليارا و500  مليون  وون  نقدا. 
واستأنفت  السيدة روه  على  الحكم  الابتدائي،  وفي  مايو  من  العام  الماضي قضت  محكمة  الاستئناف بالطلاق،  مع  دفع  تعويض  قدره  2  مليار  وون  وتقسيم ممتلكات  بقيمة  تريليون و380  مليارا  و800  مليون  وون.  وردا  على  ذلك،  استأنف "تشيه"  على  ذلك  الحكم،  مشيرا  إلى  وجود  "خطأ  فادح"، وقد  واصلت  المحكمة العليا  مراجعتها  للقضية على  مدار  أكثر  من  عام.
