عدد من قادة الشركات الكورية الكبرى يزورون الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

يقوم عدد من قادة الشركات الكورية الكبرى بزيارة حاليا إلى الولايات المتحدة، بدعوة من رئيس مجلس إدارة سوفت بنك "سون جونغ اوي"، لبحث إنشاء البنية التحتية لمشروع الذكاء الاصطناعي "ستارغيت".وصرحت مصادر مطلعة بأن "سون" وجه دعوة لرؤساء مجموعات "سام سونغ" و"إس كيه" و"هيون ديه موتور" و"إل جي"، لزيارة الولايات المتحدة. وسوف يبدأ رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجموعة هيون ديه موتور "جونغ اوي سون"، اللذان يزوران اليابان حاليا للمشاركة في الحوار الاقتصادي الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، تلك الزيارة بعد اختتام الزيارة إلى طوكيو، بينما سيغادر رئيس مجموعة إس كي "تشيه تيه وون" اليوم مع رئيس شركة إل جي "كو كوانغ مو". وقد رتب رئيس مجلس إدارة سوفت بنك اجتماعا لقادة المجموعات الأربع مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال هذه الزيارة، التي تتزامن مع زيارة كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم"، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" إلى واشنطن، لمتابعة المفاوضات الجمركية بين كوريا والولايات المتحدة.