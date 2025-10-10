توقعات إيجابية حول المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

غادر كبير مساعدي الرئيس الكوري للشؤون السياسية "كيم يونغ بوم" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "كيم جونغ كوان" سيول اليوم متوجهيْن إلى الولايات المتحدة، لمتابعة المفاوضات الجمركية بين البلدين.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل مغادرته، قال كبير المساعدين الرئاسيين إنه يتم حاليا عقد اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما تجري الاستعدادات لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، وبالتالي فقد قرر زيارة الولايات المتحدة لجمع المناقشات التي تجري على مسارات متعددة وتنسيق المواقف وتسريع وتيرة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.ومن جانبه، أوضح الوزير كيم أن جدول زيارته يشمل لقاءً مع نظيره الأمريكي "هاورد لوتنيك"، كما سيجري نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "كو يون تشول" مفاوضات مع نظيره الأمريكي "سكوت بيسنت"، بينما سيجري وزير التجارة "يو هان كو" مفاوضات مع نظيره الأمريكي "جيميسون غرير".وبشأن توقعاته للمفاوضات، قال الوزير الكوري إنه يرى أنها إيجابية، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة ومكتب التمثيل التجاري ووزارة التجارة الأمريكية تظهر تنسيقا وثيقا فيما بينها.