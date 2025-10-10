قوة جواز السفر الأمريكي تتراجع خارج قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن قوة جواز السفر الأمريكي تراجعت لأول مرة خارج قائمة المراكز العشرة الأولى في التصنيف الذي يحدد عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر دخولها بدون تأشيرة.وأوضح تقرير نشرته شركة الاستشارات البريطانية "هينلي آند بارتنرز" على موقعها الإلكتروني أول من أمس الثلاثاء، وتضمن "مؤشر هينلي لجوازات السفر" لعام 2025، احتل جواز السفر الأمريكي المرتبة 12 عالميا بالتعادل مع ماليزيا، حيث يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول 180 دولة بدون تأشيرة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها جواز السفر الأمريكي من المراكز العشرة الأوائل منذ 20 عاما.وكانت الولايات المتحدة قد احتلت المركز الأول في نفس المؤشر في عام 2014، ومنذ ذلك الحين استمر ترتيبها في التراجع مع انخفاض عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة.واحتلت سنغافوره المركز الأول في قوة جواز السفر، حيث يمكن لحاملي جواز سفر سنغافوره دخول 193 دولة بدون تأشيرة، بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني بـ190 دولة، وهو نفس ترتيبها في مؤشر العام الماضي، وجاءت اليابان في المركز الثالث بـ189 دولة، لتتصدر الدول الآسيوية المراكز العليا في القائمة.