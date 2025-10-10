تعيين روه جيه هون سفيرا لكوريا لدى الصين

Photo : YONHAP News

تم تعيين رئيس مركز ثقافة شرق آسيا "روه جيه هون"، وهو الابن الأكبر للرئيس الكوري الأسبق "روه تيه او" كأول سفير لكوريا الجنوبية لدى الصين، ضمن حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ".وأعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم عن تعيين "روه" سفيرا لدي بكين، بعدما ظل هذا المنصب شاغرا لمدة 9 أشهر، منذ مغادرة السفير السابق "جونغ جيه هو" في شهر يناير الماضي.ومن المتوقع أن يتوجه السفير الكوري الجديد قريبا إلى بكين لبدء مهام عمله، حيث يقوم بالتنسيق لزيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية، وعقد قمة بين رئيسي البلدين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، المقرر عقدها في كيونغ جو، أواخر هذا الشهر.يذكر أن والد السفير "روه"، الرئيس الأسبق "روه تيه او" قد عمل على تفعيل ما يسمى بـ"السياسة الشمالية" خلال فترة رئاسته، بما في ذلك إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين في عام 1992.وقد قام السفير "روه" بأنشطة متنوعة لتعزيز التبادلات بين البلدين، بما في ذلك تأسيس مركز ثقافة شرق آسيا في عام 2012، وعمله كمستشار في المجلس الاستشاري الدولي لمدينة "تشنغ دو" الصينية في عام 2016.