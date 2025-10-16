المكتب الرئاسي الكوري يتوقع زيارة ترامب يوميْ 29 و30 أكتوبر

Photo : YONHAP News

صرح مدير مكتب الأمن القومي الكوري "وي سونغ راك" اليوم الخميس بأنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيارة إلى كوريا الجنوبية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، يوميْ التاسع والعشرين والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "وي" في مؤتمر صحفي عقده في المكتب الرئاسي اليوم، حيث قال إنه سيتم عقد قمة بين الرئيسيْن الكوري والأمريكي على الأرجح خلال هذه الفترة.وأضاف أنه من السابق لأوانه بعض الشيء الإعلان عن جدول زمني محدد، إذ أنه من المحتمل أن يتغير.وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في كوريا الجنوبية، أجاب بأن احتمال عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة غير معلوم، حيث إنه أمر يخص الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه ليس على دراية بأي تطورات في هذا الشأن حتى الآن.وفيما يتعلق بإمكانية عقد قمة بين رئيسيْ الولايات المتحدة والصين، قال إنه إذا عُقدت مثل تلك القمة، فقد يكون ذلك في أثناء زيارة الرئيس ترامب إلى كوريا.