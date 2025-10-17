الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

سيول تعرب عن قلقها لواشنطن إزاء دفع مبلغ مسبق من الاستثمارات

Write: 2025-10-17 09:55:21Update: 2025-10-17 10:38:54

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية الكوري "كو يون تشول" إن سيول أعربت لواشنطن عن قلقها إزاء مطلب الولايات المتحدة بدفع مبلغ "مسبق" من استثمار كوريا الجنوبية البالغ 350 مليار دولار، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيتخلى عن هذا المطلب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الكوري للصحفيين في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن أمس الخميس، حيث قال إن موقف الولايات المتحدة هو أن كوريا الجنوبية يجب أن تقوم بالاستثمار مقدما وبسرعة.
وأوضح "كو" أن المسؤولين التنفيذيين في الإدارة الأمريكية يتفهمون موقف كوريا الجنوبية بأن دفع المبلغ بالكامل دفعة واحدة سيكون صعبا، لكن المشكلة تكمن في مدى قدرتهم على إقناع الرئيس "ترامب" بقبول ذلك.
وقد التقى وزير المالية الكوري بوزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أول من أمس وأبلغه بقلق سيول من أن الدفع المسبق قد يقوض استقرار سوق الصرف الأجنبي في كوريا.
وقال "كو" إنه طلب من "بيسنت" أن ينقل هذه المخاوف إلى مسؤولين أمريكيين آخرين، بمن فيهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك"، وقد تلقى ردا إيجابيا، حيث قال "بيسنت" إنه سيشرح موقف كوريا الجنوبية بشكل كامل.

