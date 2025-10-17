كمبوديا ترحل 59 كوريا جنوبيا متورطين في عمليات احتيال

Photo : YONHAP News

تخطط السلطات الكمبودية لترحيل 59 كوريا جنوبيا محتجزين بسبب تورطهم المزعوم في عمليات احتيال عبر الإنترنت خلال هذا الأسبوع.وأعلنت الشرطة الوطنية الكمبودية في بيان صدر أمس الخميس أنها تخطط لترحيل 59 مواطنا كوريا جنوبيا تم إنقاذهم أو احتجازهم على خلفية أنشطة إجرامية، وسوف يتم تنفيذ العملية بالتعاون مع السفارة الكورية في بنوم بن.ومع ذلك، فإن الرقم الذي أعلنته الشرطة الكمبودية يختلف قليلا عن الرقم الذي حددته السلطات الكورية الجنوبية وهو 61 شخصا.وصرحت السلطات الكورية بأن إعلان كمبوديا جاء بدون تنسيق معها، على الرغم من أن المناقشات مع الشرطة المحلية لا تزال جارية.وفي البداية، احتجزت سلطات الهجرة الكمبودية 63 كوريا جنوبيا، وتم ترحيل اثنين منهم بالفعل يوم الثلاثاء على متن رحلة جوية كورية.وقالت سيول إنها ترتب لرحلات جوية إضافية وتهدف إلى إكمال عملية الترحيل بحلول نهاية الأسبوع.