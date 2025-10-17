الحكومة الكورية ترفع حالة التأهب الصحي التي استمرت 20 شهرا

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية رفع حالة التأهب الصحي الخطيرة التي أصدرتها في العام الماضي بعد الإضراب الجماعي الذي نفذه الأطباء المتدربون، وأدى إلى أزمة في خدمات الرعاية الصحية في البلاد.وأعلنت وزيرة الصحة والرفاهية "تشونغ أون كيونغ" عن هذا القرار اليوم الجمعة خلال اجتماع لمقر القيادة المركزية لإدارة الكوارث وإجراءات السلامة، بشأن إضراب الأطباء الجماعي، حيث قالت الوزيرة "تشونغ" إنه تقرر إلغاء حالة التأهب في منتصف ليلة الاثنين القادم.وكانت وزارة الصحة الكورية قد رفعت مستوى التأهب إلى الدرجة الأعلى وفعّلت نظام الطوارئ الطبية في شهر فبراير من العام الماضي بعد الاستقالة الجماعية للأطباء المتدربين احتجاجا على خطة حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول" لزيادة عدد المقبولين في كليات الطب.وقدمت "تشونغ" اعتذارا للمرضى وعائلاتهم عما تعرضوا له من معاناة وصعوبات خلال أزمة القطاع الطبي على مدار العشرين شهرا الماضية، كما أعربت عن شكرها للعاملين في المجال الصحي وفرق الاستجابة الأولية الذين واصلوا حماية الأرواح رغم الظروف الصعبة.