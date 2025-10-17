وزير الإدارة العامة والأمن يتفقد الاستعدادات لقمة آبيك

Photo : YONHAP News

قام وزير الإدارة العامة والأمن في كوريا الجنوبية "يون هو جونغ" بزيارة لمدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ أمس الخميس لتفقد الاستعدادات لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وقام الوزير "يون" بجولة تفقدية على حالة إدارة والأمن والسلامة استعدادا لقمة آبيك، برفقة مسؤولين من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وبلدية مدينة كيونغ جو، وفريق التخطيط للتحضير للقمة، وفريق مراقة الأمن والسلامة، وفريق التفتيش الحكومي المشترك.واستمع "يون" إلى تقرير حول تدابير السلامة لقمة آبيك، وتفقد حالة الاستعداد في مجالات الاستجابة الطبية ونظام الإنقاذ في حالات الطوارئ، وتدابير السلامة المرورية والنقل، وتدابير الوقاية من الإرهاب والأمن والحرائق، وعمليات التفتيش على سلامة المرافق.وقال الوزير "يون" إن قمة آبيك تعد حدثا وطنيا يمكن من خلاله إبراز ذوق كوريا الجنوبية وأسلوبها وجمالها وإمكاناتها للعالم.