طائرة مستأجرة تقل الكوريين المحتجزين في كمبوديا تغادر إلى كوريا

Photo : YONHAP News

أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "وي سونغ لاك" اليوم الجمعة أن الكوريين الجنوبيين المحتجزين لدى السلطات الكمبودية من المتوقع أن يغادروا "بنوم بن" على متن طائرة مستأجرة سترسلها الحكومة الكورية، بحيث تتوجه من هناك إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة الثانية من صباح الغد السبت.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "وي" في مؤتمر صحفي عقده في المكتب الرئاسي، حيث أوضح أنه تلقى تقريرا في هذا الشأن بعد التواصل مع فريق الاستجابة الحكومي الموجود في الموقع.وأضاف أنه من الصعب تأكيد الأمر بشكل قاطع لأن المتغيرات لا يمكن استبعادها تماما، لكن المباحثات مع الجانب الكمبودي تتقدم بسلاسة.وتشمل عملية الإجلاء جميع الأشخاص المحتجزين لدى سلطات التحقيق الكمبودية، والبالغ عددهم أكثر من 60 شخصا، بزيادة طفيفة عن العدد المعلن سابقا وهو 59 شخصا.وأكد "وي" بشكل خاص على أن معظم المُرَحّلين هم مشتبه بهم صادر بحقهم مذكرات توقيف من الحكومة الكورية الجنوبية، ويُشتبه في ارتكابهم جرائم، وبالتالي ستتم مرافقتهم وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.ومن المقرر أن يرافق الطائرة المستأجرة، التي ستغادر إنتشون مساء اليوم، عدد كافٍ من أفراد الشرطة الكورية لإتمام عملية الإعادة.من ناحية أخرى، أصدر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" توجيهات اليوم الجمعة بإزالة إعلانات التوظيف غير القانونية التي تستهدف جنوب شرق آسيا بأكملها، وليس كمبوديا فقط، وذلك في ضوء حادثة احتجاز عدد كبير من المواطنين الكوريين في كمبوديا.