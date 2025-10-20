توقعات بتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بثلاثة مراكز هذا العام، ليحتل المركز الـ37 عالميا.وأوضح البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين أن صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 35 ألفا و962 دولارا أمريكيا، وذلك في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الأربعاء الماضي، ليسجل نصيب الفرد الكوري انخفاضا بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي.ومن بين 197 اقتصادا، من المتوقع أن يتراجع ترتيب كوريا الجنوبية من المركز 34 في عام 2024 إلى المركز 37 هذا العام، بينما من المتوقع أن ترتفع تايوان من المركز 38 إلى المركز 35، متجاوزة كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 22 عاما.ومن المتوقع أيضا أن يستمر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، ليحتل المرتبة 38 العام القادم، والمرتبة 40 في عام 2028، والمرتبة 41 في عام 2029.كما عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 40 ألف دولار بحلول عام 2028، أي قبل عام من توقعاته السابقة التي أصدرها في أبريل.