استعادة أكثر من 50% من أنظمة الحكومة الإلكترونية بعد حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إن الخدمات الإدارية عبر الإنترنت التي كانت قد تعطلت بسبب حريق اندلع في شهر سبتمبر الماضي في مركز البيانات الوطني، قد دخلت مرحلة التعافي تدريجيا، حيث تمت استعادة أكثر من نصفها.وأوضح وزير الإدارة العامة والأمن "يون هو جونغ" اليوم الاثنين أن 373 من أصل 709 خدمات تأثرت بالحريق قد تمت استعادتها حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مما رفع معدل التعافي الإجمالي إلى 52.6%.كما تمت استعادة ما يقرب من 77.5% من أنظمة الدرجة الأولى و64.7% من أنظمة الدرجة الثانية ذات الأولوية القصوى للحكومة.وقال الوزير "يون" الذي ترأس اجتماعا للمقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، إن الخدمات التي تمت استعادتها حديثا تشمل نظام وزارة الصحة المستخدم لإدارة جداول التشغيل وإمدادات الدم لمرضى زراعة الأعضاء.