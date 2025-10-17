الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

استعادة أكثر من 50% من أنظمة الحكومة الإلكترونية بعد حريق مركز البيانات

Write: 2025-10-20 11:41:35Update: 2025-10-20 14:09:05

استعادة أكثر من 50% من أنظمة الحكومة الإلكترونية بعد حريق مركز البيانات

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إن الخدمات الإدارية عبر الإنترنت التي كانت قد تعطلت بسبب حريق اندلع في شهر سبتمبر الماضي في مركز البيانات الوطني، قد دخلت مرحلة التعافي تدريجيا، حيث تمت استعادة أكثر من نصفها.
وأوضح وزير الإدارة العامة والأمن "يون هو جونغ" اليوم الاثنين أن 373 من أصل 709 خدمات تأثرت بالحريق قد تمت استعادتها حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مما رفع معدل التعافي الإجمالي إلى 52.6%.
كما تمت استعادة ما يقرب من 77.5% من أنظمة الدرجة الأولى و64.7% من أنظمة الدرجة الثانية ذات الأولوية القصوى للحكومة.
وقال الوزير "يون" الذي ترأس اجتماعا للمقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، إن الخدمات التي تمت استعادتها حديثا تشمل نظام وزارة الصحة المستخدم لإدارة جداول التشغيل وإمدادات الدم لمرضى زراعة الأعضاء.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;