عربي

صادرات كوريا من السيارات تسجل أعلى مستوياتها في سبتمبر

Write: 2025-10-20 11:43:28Update: 2025-10-20 14:09:22

Photo : YONHAP News

زادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة تجاوزت 16% في شهر سبتمبر الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها، وذلك على الرغم من انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7% بسبب الرسوم الجمركية.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات السيارات الكورية 6.41 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة نسبتها 16.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن صادرات السيارات الكورية إلى الولايات المتحدة بلغت 2.38 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
أما صادرات السيارات الكورية إلى الاتحاد الأوربي فقد شهدت زيادة بنسبة 52.8%، لتصل إلى 960 مليون دولار، فيما زادت إلى الدول الآسيوية بنسبة 62.3%.
وقال التقرير إن إجمالي قيمة صادرات السيارات الكورية في أول 9 أشهر من هذا العام بلغ 54.1 مليار دولار، بزيادة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
