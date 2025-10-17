افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع

Photo : YONHAP News

افتتح اليوم الاثنين معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع لعام 2025، بمشاركة 600 شركة من 35 دولة.واستهل المنظمون المعرضَ بتشكيلات من العروض الجوية على مدى 3 أيام انطلاقا من إحدى القواعد الجوية، وتضمنت العروض طلاعات جوية لطائرة مقاتلة مطورة حديثا من طراز "كي إف 21".وسوف تلي الاحتفالاتِ معارضُ تجارية في مركز كينتكس للمؤتمرات في مدينة "إيل سان"، بمقاطعة كيونغ كي، بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم.وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، أكد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ"عزمه على الاستثمار الجريء، مع تنفيذ تحسينات جذرية في الأنظمة لجعل كوريا الجنوبية من بين أكبر أربع دول في الصناعات الدفاعية.وأضاف أن حكومته سوف تستثمر ميزانية ضخمة في البحث والتطوير في مجالات الدفاع والفضاء لتأمين التقنيات الأساسية وأنظمة الأسلحة للدفاع الوطني في المستقبل، وبناء القدرات اللازمة للتطوير الفضائي بتكنولوجيا ذاتية.وخلال فترة انعقاد المعرض ستكشف شركة "هان هوا إيروسبيس" الكورية عن إصدارات الجيل الجديد من مدفعها "كي 9" ذاتي الحركة، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى طاقم التشغيل.كما ستعرض "هان هوا" مدفعها "إل بي جي دبليو"، وهو ذخيرة صاروخية بطيئة تطلق من الجو، تعرف أيضا باسم الطائرة المسيرة الانتحارية، والتي يمكنها التحليق حول منطقة قبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الهدف وتدميره.