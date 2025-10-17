مؤسس إنفيديا يزور كوريا لحضور قمة الرؤساء التنفيذيين لآبيك

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا "جنسن هوانغ" كوريا الجنوبية في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري.وأعلنت شركة "إنفيديا" أمس الأحد أن مؤسسها "جنسن هوانغ" سيقوم بزيارة لكوريا لحضور قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، والتي ستعقد في الفترة من الثامن والعشرين وحتى الحادي الثلاثين من أكتوبر الجاري في مدينة كيونغ جو، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة الكورية كحدث جانبي لقمة آبيك المقرر أن تعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.وقالت الشركة إن "هوانغ" سيشارك خلال زيارته رؤية "إنفيديا" لتسريع الابتكار التكنولوجي والنمو لجميع العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتوائم الرقمية، والقيادة الذاتية.ومن المتوقع أن يلتقي "هوانغ" بقادة الشركات الكورية الرائدة في أشباه الموصلات والرقائق، بمن فيهم "تشيه تيه وان" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"، و"لي جيه يونغ" رئيس مجلس إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، لمناقشة توفير رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي، وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والرقائق.