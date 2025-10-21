فريق التحقيق في قضية وفاة جندي البحرية يطلب احتجاز وزير الدفاع السابق وآخرين

Photo : YONHAP News

طلب فريق التحقيقات الخاص وضع وزير سابق، يُزعم أنه تدخل في التحقيق في وفاة جندي في قوات مشاة البحرية الكورية، رهن الحبس الاحتياطي.وقال فريق التحقيق الخاص خلال إحاطة إعلامية عُقدت أمس الاثنين، إن وزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" قد وُجهت إليه تهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق.ويقول المحققون إن "لي" منع نقل السجلات المتعلقة بوفاة العريف إلى الشرطة المدنية خلال تحقيق عام 2023. وأضاف الفريق أن أمر التأجيل صدر بين 31 يوليو 2023، عندما غضب الرئيس السابق "يون صوك يول" من النتائج الأولية لتحقيقات الجيش، وحين استرجاع الملفات من الشرطة المدنية بعد يومين، في 2 أغسطس.ووفقا للفريق، أوصت الملفات الأولية بتوجيه تهمة الإهمال المهني المؤدي إلى الوفاة إلى ثمانية مسؤولين، وقد أوقف "لي" نقلهم بعد غضب "يون".وطلب الفريق احتجاز أربعة أفراد آخرين، من بينهم القائد السابق لسلاح مشاة البحرية "كيم كي هوان".وكانت المحكمة قد قضت سابقا برفض احتجاز قائد سلاح مشاة البحرية السابق، الذي وُجهت إليه تهمة شهادة الزور، كما اتُهم بالتدخل في التحقيق.ومن المتوقع أن يخضع الخمسة لجلسات استماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.