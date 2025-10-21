السفارة الأمريكية في سيول تقول إن جوزيف يون سيستقيل يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

أكدت السفارة الأمريكية في سيول أن القائم بأعمال السفير سوف يستقيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وأعلنت السفارة على حسابها على موقع "إكس" أمس الاثنين أن "جوزيف يون"، الذي شغل منصب القائم بالأعمال المؤقت لمدة عام تقريبا، سوف يغادر منصبه يوم الجمعة.وقالت السفارة إن وزارة الخارجية الأمريكية "تعرب عن تقديرها العميق للسفير يون لقيادته وتفانيه في خدمة مصالح الولايات المتحدة وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا".وقد تولى يون المنصب في 11 يناير الماضي، قبيل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية.ويأتي رحيله في الوقت الذي من المقرر أن يحضر فيه ترامب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في كيونغ جو، يوم 31 أكتوبر.يُذكر أن كيفن كيم، نائب مساعد وزير الخارجية الحالي لشؤون الصين واليابان وكوريا، والذي كان مسؤولا سابقا على مستوى العمل خلال القمة الأمريكية الكورية الشمالية، مرشح لخلافة يون.